Covid-19. Portugal regista 38.734 novos casos e 17 mortes

Portugal registou, nesta quinta-feira, mais 38.734 casos de covid-19 e 17 mortes associadas à doença, de acordo com o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde publicado esta sexta-feira.

No total, desde o início da pandemia, já se registaram 1.577.784 casos e 19.071 óbitos associados à covid-19.

Estão 1353 pessoas internadas nos hospitais portugueses com a doença, mais 42 do que no dia anterior. Dessas, 161 estão em unidades de cuidados intensivos, mais três do que no dia anterior — número abaixo do limiar crítico de 255 camas.

Há mais de 250 mil pessoas (254.240) com casos activos de infecção por covid-19. Este número representa um aumento de 6800 casos face à última actualização.

Pelo segundo dia consecutivo, há recorde de recuperações: esta quinta-feira, foram 31.917 as pessoas a receberem esta indicação por parte das autoridades de saúde.

A matriz de risco foi novamente actualizada, de modo a aumentar a escala dos indicadores medidos. Esta sexta-feira, a incidência subiu de 2104,7 para 2438,8 casos por 100 mil habitantes a nível nacional. Se contabilizarmos apenas o território continental, este número sobe para 2444,5 (era 2114,3 na última actualização, realizada na quarta-feira).

O índice de transmissibilidade do vírus – designado por R(t) – voltou a descer esta sexta-feira. De acordo com a mais recente actualização, o valor deste indicador é agora de 1,32 tanto a nível nacional como em Portugal continental.

Morreu, esta quinta-feira, uma pessoa com idade entre os 30 e os 39 anos. Os restantes óbitos provocados pelo vírus ocorreram na faixa etária dos maiores de 80 anos (seis), dos 70 aos 79 anos (sete), dos 60 aos 69 anos (dois) e dos 50 aos 59 anos (um).

Mais de 78% dos casos foram registados nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo. Contas feitas, foram detectadas nestas duas zonas do país, mais de 30 mil novos casos na quinta-feira (30.295). Na região Centro contabilizaram-se 4558 infecções, no Alentejo foram 1126 e no Algarve, a zona com menos casos em Portugal continental na quinta-feira, foram 940. Na Madeira somaram-se 1526 casos e os Açores detectaram 289 infecções.

Sob a vigilância das autoridades de saúde estão 214.032 pessoas, mais 13.028 do que na última actualização.