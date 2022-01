Covid-19. Portugal regista 39.074 novos casos e 25 mortes

Estão 1311 pessoas internadas nos hospitais portugueses com a doença. Dessas, 158 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 15 do que no dia anterior. Sabe-se, ainda, que mais 30.707 pessoas conseguiram recuperar da doença – o mais alto desde que há registos.

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 39.074 casos de covid-19 e 25 mortes associadas à doença — o número mais elevado de vítimas desde 19 de Dezembro —, de acordo com último boletim diário da Direcção-Geral da Saúde publicado esta quinta-feira.

No total, desde o início da pandemia, já se registaram 1.539.050 casos e 19.054 óbitos associados à covid-19.

Estão 1311 pessoas internadas nos hospitais portugueses com a doença, mais 60 do que no dia anterior. Dessas, 158 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 15 do que no dia anterior — e o número mais elevado desde dia 15 de Dezembro, ainda que esteja abaixo do limiar crítico de 255 camas ocupadas em UCI ao mesmo tempo.

Sabe-se, ainda, que mais 30.707 pessoas conseguiram recuperar da doença – o mais alto desde que há registos. No total, desde o início da pandemia, já 1.272.556 pessoas conseguiram recuperar.

O número de casos activos é, agora, de 247.440 casos, mais 8342 do que no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde se registaram mais novos casos: 16.989 e 15 mortes. O Norte foi a segunda região com maior número de novas infecções — 14.094 — e com sete vítimas. No Centro registaram-se 4285 novos casos, sem vítimas a lamentar. No Alentejo, há 1154 novos casos, com uma morte registada. No Algarve, onde também se registou uma morte, há 1021 novas infecções.

Nos Açores, também se registou uma morte e 379 novos casos. Na Madeira, há 1152 casos, sem mortes a registar.

De acordo com a última actualização da matriz de risco, de quarta-feira, Portugal situava-se no quadrante roxo da matriz de risco, com uma incidência de 2104,7 a nível nacional e 2114,3 no continente e um índice de transmissibilidade — ou R(t) — de 1,41 a nível nacional e no continente.

Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.