E da Renascença se fez hotel: The Ivens, entre a extravagância, os exploradores e as memórias de África

“Posso entrar? Quero ver o que é feito da Rádio Renascença”, pergunta um curioso que abre a porta do Hotel The Ivens, em Lisboa. As notícias de última hora que ecoavam na outrora sede da Emissora Católica Portuguesa deram lugar a um hotel de cinco estrelas. A dois passos do Chiado, no cruzamento das ruas Ivens e Capelo, o imponente edifício de fachada cor-de-rosa leva o hóspede numa romagem ao passado de África com o conforto do presente, marca da insígnia Autograph Collection, do grupo Marriott, onde não faltam as surpresas ─ da casa de banho com uma porta secreta às páginas de livros perdidas pelos corredores.