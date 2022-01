Fim-de-semana na TV: de Tutu a Pessoa, passando por Costa e Areias, Freeman em fugas e Os Portugueses de Leão

CINEMA

Diário de Uma Criada de Quarto

TVCine Edition, sábado, 22h

Uma das mais célebres obras de Luis Buñuel. Célestine (Jeanne Moreau) deixa Paris e vai trabalhar para a casa de uma família na província. Dá-se início a uma sátira que começa na sedução à flor da pele, atravessa campos de perversidade e abre caminho ao homicídio.

Hostis

Hollywood, sábado, 22h25

EUA, 1892. O capitão Joseph Blocker, que odeia tribos nativas, é incumbido de escoltar um chefe cheyenne moribundo e a sua família de volta às suas terras. Ao encontrarem Rosalie, uma jovem branca que sobreviveu ao massacre da família por um grupo de índios, decidem levá-la. O caminho, longo e perigoso, vai fazer com que inimigos de longa data encontrem motivos de respeito e aceitação mútua. Escrito e realizado por Scott Cooper, a partir de uma história de Donald E. Stewart, este western conta com actuações de Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Stephen Lang, Jesse Plemons, Rory Cochrane, Adam Beach, Q’orianka Kilcher e Timothée Chalamet.

Ossos

RTP2, sábado, 23h25

Premiado pela fotografia no Festival de Cinema de Veneza, o filme de Pedro Costa desenrola-se num bairro de lata em Lisboa, onde Clotilde (Vanda Duarte) e a família partilham uma barraca com Tina (Maria Lipkina). Clotilde desloca-se para o trabalho como mulher-a-dias, enquanto Tina dá à luz numa maternidade. É Clotilde quem a leva a casa, porque o companheiro (Nuno Vaz) está ausente. E Tina tenta suicidar-se.

The Forgiven - Redenção

RTP1, sábado, 23h41

Realizado por Roland Joffé, que também co-escreve o argumento com Michael Ashton, um thriller psicológico sobre um delicado momento histórico. Após o fim do apartheid, o arcebispo sul-africano Desmond Tutu (interpretado por Forest Whitaker) é chamado a efectivar a Comissão de Verdade e Reconciliação, para examinar crimes raciais. É neste contexto que visita Piet Blomfeld (Eric Bana), que está numa prisão de alta segurança pelo assassinato de uma jovem negra. Não revela remorsos nem qualquer intenção em colaborar. Na verdade, insulta Tutu de tal modo que faz nascer dentro dele um sentimento de dúvida e inquietação.

Como Fernando Pessoa Salvou Portugal

RTP2, domingo, 18h57

“Primeiro estranha-se, depois entranha-se”. Em 1927, Fernando Pessoa criava o famoso slogan para introduzir a Coca-Cola no mercado português – uma tentativa frustrada, dada a proibição do Estado Novo da “água suja do capitalismo” (só cá chegou oficialmente 50 anos depois). É a partir desse episódio que Eugène Green mergulha no universo do poeta-publicitário, num minifilme bem-humorado a que não faltam traços de Lisboa e de uma certa portugalidade da época. Carloto Cotta encarna Pessoa; Manuel Mozos, o patrão Moitinho de Almeida, que lhe encomenda o slogan.

Vencidos da Vida

TVCine Edition, domingo, 22h

Filme-compilação de Rodrigo Areias, com arco temporal entre 2008 e 2020, definido pelo próprio como “um momento de viragem”. Imagens do documentário 1960 (2013) e da curta Cinema (2014), a par de outro material, emolduram as curtas Corrente (2008), Golias (2010), O Guardador (2015) e Pixel Frio (2018), para lhes dar uma nova vida no formato longo e poderem ser vistas de outra maneira. Vencidos da Vida remata uma sessão tripla dedicada ao realizador: antes, passam 1960 (às 19h35) e Surdina (20h45).

Colette

RTP1, domingo, 00h36

Wash Westmoreland realiza este filme biográfico sobre a inconformista Sidonie-Gabrielle Colette, uma das mais inovadoras autoras francesas. Colette (Keira Knightley) casa-se, em 1893, com Henry Gauthier-Villars (Dominic West), um famoso escritor. Ao perceber o talento dela, desafia-a a escrever romances para serem publicados em nome dele.

Foto Colette

SÉRIE

Escola de Enfermagem

RTP2, domingo, 18h12

Começa a terceira temporada da série dramática que ficciona as dinâmicas pessoais e sociais nas primeiras turmas mistas de estudantes de enfermagem, na Dinamarca dos anos 1950. No centro da trama está a história de dois alunos: Anna (Molly Blixt Egelind) e Erik (Morten Hee Andersen).

DOCUMENTÁRIOS

Yannick

RTP2, sábado, 22h04

Estreia. Retrato da ascensão meteórica de Yannick Nézet-Séguin à constelação dos grandes maestros. Presença regular no púlpito das grandes orquestras mundiais, o canadiano é o actual director musical da Ópera Metropolitana de Nova Iorque, cargo que assumiu em acumulação com a mesma posição na Orquestra de Filadélfia, que ocupa até 2026, e na Orquestra Metropolitana de Montreal, onde tem contrato vitalício.

Foto Yannick

Fugas Históricas com Morgan Freeman

História, sábado, 22h15

Estreia. As prisões de Alcatraz e Dannemora são os cenários dos dois primeiros episódios da série documental que aborda as mais famosas fugas do cárcere, analisando os planos e recordando as mentes criminosas, mas geniais, que os engendraram. No total, serão oito episódios, debitados em dose dupla ao sábado, até 29 de Janeiro. A narração é de Morgan Freeman, actor que conheceu as celas por dentro no filme Os Condenados de Shawshank e que tem apresentado documentários como A História de Deus, A Nossa História ou Segredos do Universo.

Joanna Lumley: Aventura Transiberiana

RTP2, domingo, 19h27

Estreia. A actriz de Absolutamente Fabulosas e O Lobo de Wall Street, também conhecida como activista, embarca em mais uma jornada com um cunho pessoal e um interesse por “tesouros” menos conhecidos, desta vez a bordo do icónico Expresso Transiberiano. Pela frente tem mais de 9000 quilómetros, com partida em Hong Kong, chegada a Moscovo e paragens como o Deserto de Gobi, o lago siberiano Baikal ou a cidade russa de Yekaterinburg. São três episódios para seguir ao domingo.

Lixo ou Luxo?

Blaze, domingo, 22h

Arranca a segunda temporada do programa de “demolições alucinantes e achados extraordinários”, em que uma equipa de salvados resgata preciosidades de edifícios que vão ser deitados abaixo, muitas vezes em contra-relógio e com obstáculos desafiantes. Nesta temporada, a caça faz-se em cenários como um velho hotel, um hospital abandonado, uma igreja ou um Boeing 727 desactivado. E revela tesouros que vão de um bar dos anos 1920 a um livro antigo e raro, passando por vitrais e por um fonógrafo que pertenceu a Thomas Edison. Para acompanhar ao domingo, com episódio duplo.

MÚSICA

Rodrigo Leão - Os Portugueses

RTP2, sábado, 19h56

Recordação do espectáculo de 2018, baseado no respectivo disco, em que o músico aliou a celebração dos 25 de carreira à revisitação e expansão da banda sonora que criara em 2007 para a série documental Portugal, Um Retrato Social, realizada por António Barreto.

Maria Ana

RTP2, domingo, 00h44

A cantora Maria Ana Bobone dá a conhecer o álbum que lançou em Novembro passado, Maria Ana, em que convive com o fado através das teclas de um piano, cantando poetas como David Mourão-Ferreira, Fernanda de Castro, Fernando Pessoa ou Henrique Segurado.

INFANTIL

Asas Pelos Ares (V. Port.)

SIC K, sábado, 13h

Realizada por Christopher Jenkins, que co-escreve o argumento com Rob Muir, esta comédia de animação conta a história do autocentrado ganso Penca e dos patinhos Ping e Pong. Quando Penca esbarra com eles, percebe que estão separados da família. Embora contrariado, vê-se forçado a cuidar deles e garantir a sua sobrevivência durante o voo para Sul. No percurso, o improvável acontece: acabam por criar laços profundos e Penca compreende finalmente o verdadeiro significado de família.

Polar Express (V. Port.)

Hollywood, domingo, 10h15

Robert Zemeckis assina esta adaptação, nomeada para três Óscares, do conto de Natal do norte-americano Chris Van Allsburg. É a aventura de um rapazinho com poucos motivos para acreditar no que quer que seja, que embarca numa extraordinária e transformadora viagem de comboio ao Pólo Norte.