Itália torna vacinação obrigatória para maiores de 50 anos

A Itália anunciou na quarta-feira que tornou a vacinação contra a covid-19 obrigatória para as pessoas com mais de 50 anos, segundo a agência Reuters.

É um dos poucos países na Europa a tornar obrigatória a vacina, ainda que para uma parte da população, e a medida é tomada para tentar aliviar a pressão no sistema de saúde e reduzir as mortes por covid-19.

A medida já está em vigor e assim permanecerá até 15 de Junho. Não se sabe ainda qual será a sanção para quem se recuse a ser vacinado.

O país regista mais de 138 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia, sendo o segundo país europeu com mais mortes depois do Reino Unido, de acordo com os dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.

O Governo italiano tinha já tornado a vacinação obrigatória para professores e para profissionais de saúde. Desde Outubro que todos os trabalhadores do país tinham de apresentar teste negativo ou estar vacinados para poderem aceder aos seus locais de trabalho.