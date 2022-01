Morreu o realizador Peter Bogdanovich

Peter Bogdanovich, o realizador de filmes como The Last Picture Show, que lhe valeu a nomeação para dois Óscares, Paper Moon ou What's Up, Doc?, crítico, actor e historiador de Hollywood, morreu esta quinta-feira de manhã, aos 82 anos, em casa em Los Angeles. A notícia foi dada pela Hollywood Reporter, que cita Antonia Bogdanovich, filha do realizador e da directora de arte e produtora Polly Platt.

No activo desde os anos 1960, Bogdanovich trabalhou no teatro e na crítica e programação de cinema, tendo entrevistado alguns dos grandes heróis da antiga Hollywood. Quando se iniciou na realização, fez como que uma ponte entre a velha e a nova Hollywood.