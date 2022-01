Acerto de contas

A narradora de Açúcar Queimado romance de estreia da escritora americana Avni Doshi, começa por constatar que a infelicidade da sua própria mãe lhe causa prazer. É uma afirmação desconcertante, num livro em que a autora não se exime de mostrar uma franqueza brutal, e por vezes cómica, no que diz respeito às relações familiares, partindo do ponto de vista de uma mulher que não se encaixa no perfil tradicional da boa filha, de mulher compreensiva e caridosa.