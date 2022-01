As pouco conhecidas baleias-de-bryde já visitam a costa portuguesa

Equipa da Associação para a Investigação do Meio Marinho registou o primeiro avistamento das baleias-de-bryde ao largo da costa algarvia em Agosto de 2020. Um outro indivíduo da mesma espécie foi avistado no Verão de 2021. Presença habitual na Madeira e nos Açores, não havia, antes disto, registo destas baleias na costa continental portuguesa.

Era 7 de Agosto de 2020 e a equipa da Associação para a Investigação do Meio Marinho (AIMM) estava a bordo do semi-rígido Ketos, para mais um dia de trabalho no mar ao largo da costa algarvia. Pelas 10h52, seguiam um grupo de golfinhos-roazes (Tursiops truncatus) quando perceberam que, entre eles, estava algo diferente. Era uma baleia-de-bryde (Balaenoptera brydei) e isso não é dizer pouco. Ainda envolta em muito desconhecimento, a espécie tem sido presença comum nas águas da Madeira e nos Açores, desde os primeiros avistamentos, já neste século, mas nunca tinha sido registada a sua presença na costa continental portuguesa. Em 2021, a equipa da AIMM encontrou outro indivíduo na mesma zona.