As últimas palavras de Avicii estão na biografia lançada mais de três anos depois da sua morte

“O desprendimento da alma é o último passo antes do recomeçar” foram algumas das últimas palavras que o DJ sueco registou no seu diário, segundo uma biografia oficial.

Foi uma das estrelas maiores da era dos DJ superestrelas e um dos responsáveis pela febre da chamada EDM (Electronic Dance Music). O seu sucesso foi tal que o primeiro-ministro sueco Stefan Löfven, no exercício até ao último ano, usou o Instagram para deixar uma mensagem de pesar quando o artista morreu, a 20 de Abril de 2018. Já Estocolmo rendeu-se numa homenagem que calou todas as discotecas da cidade durante um minuto. E, dois anos depois, foi anunciado um museu para aquele que alcançou fama mundial com faixas como Wake me up, Hey brother e Sunshine, que co-produziu com David Guetta e foi nomeado para os Grammys em 2012.

Agora, Tim – A Biografia Oficial de Avicii, lançada em Novembro, veio trazer alguma luz sobre o que aconteceu em Mascate, quando o DJ perdeu a vida aos 28 anos. Na altura, as autoridades de Omã esclareceram que não havia qualquer indício de crime, mas não revelaram a causa da morte. Porém, o livro confirma o que foi, na época, avançado por alguma imprensa: que o também produtor musical tirou a sua própria vida com uma garrafa de vidro partida. E revela as palavras que escreveu em diário nas vésperas do sucedido: “O desprendimento da alma é o último passo antes do recomeço”, ficou registado no manuscrito.

Linhas de apoio SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

213 544 545

912 802 669

963 524 660 Telefone da Amizade

228 323 535 Escutar - Voz de Apoio – Gaia

225 506 070 SOS Estudante

(20h00 à 1h00) 969 554 545

Actualmente o atendimento é via Zoom, com o ID: 864 9928 3163, das 22h à 1h Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

222 080 707 Centro Internet Segura

800 21 90 90 Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707

Ao longo da recém-publicada obra, destacam-se ainda outros desabafos do DJ, nomeadamente das épocas em que esteve internado em clínicas de desintoxicação: “Porquê esta dor agora? Não é de todo uma sensação confortável. O futuro Tim consegue lidar com a dor. O Tim do futuro tolera melhor a dor do que o Tim do presente porque no presente há dores mais prementes para lidar”, lê-se no livro, citado pelo site TMZ.

Também a dependência ao álcool é abordada: “Tive muita dificuldade em aceitar que nunca mais voltaria a beber. Todos os médicos recomendaram que esperasse pelo menos um ano antes de poder beber sequer uma cerveja... Sim, eu não ouvi a maioria dos médicos, mas ouvi alguns deles que disseram que não havia problema se eu tivesse cuidado. Eu era ignorante e infantil enquanto percorria o planeta numa digressão interminável que se repete quando se acaba.”

Os problemas de saúde de Avicii eram conhecidos e estavam relacionados sobretudo com o consumo excessivo de álcool: em 2014 removeu o apêndice e a vesícula biliar e sofria de pancreatite aguda.