Nova ponte sobre o Guadiana, em Badajoz, homenageia o 25 de Abril

A Junta Autónoma da Extremadura decidiu homenagear o povo português e a sua história recente, baptizando a quinta travessia sobre o rio Guadiana, em Badajoz, com o nome da revolução dos cravos: “Ponte 25 de Abril”.

A Agência EFE refere que as autoridades pretendem fazer coincidir a abertura ao tráfego da nova travessia sobre o Guadiana, a inauguração do primeiro troço construído da Circular Sul, percurso que “aguarda o fim das obras de requalificação do pavimento da Avenida Rui Nabeiro” nome do empresário português que criou em Campo Maior a Delta Cafés.

A previsão é que este troço que fará a ligação da estrada de Olivença com a avenida de Elvas em Badajoz, seja inaugurado entre os dias 7 e 9 de Janeiro, com a presença de autoridades portuguesas, incluindo o primeiro-ministro António Costa.

A nova ponte, com 420 metros de comprimento está localizada a quatro quilómetros da Ponte Real e a dois do açude construído no rio Guadiana em território espanhol. No passado mês de Agosto foi realizado o teste de carga necessário para aferir da sua resistência. Foram utilizados até 24 camiões com um peso total de 1.000 toneladas.

A agência noticiosa espanhola refere que o nome 25 de Abril “é uma homenagem ao país vizinho”, que naquele dia de 1974 protagonizou a chamada Revolução dos Cravos que pôs fim à ditadura do Estado Novo em Portugal.