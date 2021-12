Em Albufeira, a passagem de ano é piromusical

Serão lançados fogos-de-artifício de oito pontos do concelho e a rádio Kiss FM transmitirá banda sonora à medida.

Os municípios do Algarve já tinham decidido cancelar espectáculos e festas de passagem de ano, mas deixaram a cada autarquia a decisão sobre a pirotecnia. No caso de Albufeira, a festa de fogos-de-artifício mantém-se: é um espectáculo piromusical com uma “trilha sonora escolhida especialmente para a ocasião”, que passará na rádio Kiss FM ao soar das 12 badaladas.

Os fogos serão lançados de oito pontos do concelho e estão por todas as freguesias: Albufeira, com dois locais de lançamento, Oura, Galé, Guia Ferreiras, Paderne e Olhos de Água.

Segundo o presidente da autarquia, em comunicado, este é um “espectáculo de fogo-de-artifício em moldes diferentes, que irá abranger todo o concelho e permitir que as pessoas possam assistir a partir das suas casas ou dos hotéis onde estejam alojados”. “O objectivo é evitar os aglomerados e possibilitar que todos possam participar nos festejos a partir da tranquilidade das suas casas”, reforça José Carlos Rolo.

Já a tradicional festa de fim de ano na praia dos Pescadores foi mesmo cancelada “devido às condicionantes impostas pela pandemia”.

A passagem de ano de Albufeira terá ainda maior destaque mediático a nível nacional, já que, à 1h30, a RTP1 transmitirá a festa de fim de ano em Albufeira 2019-2020. É o espectáculo Albufeira Carpe Nox, que incluiu concertos de Amor Electro e The Black Mamba, exibições dos Flying Dragons e Airborne Pyrotechnics – foi um show de “acrobacia aérea com lançamento de fogos sobre o mar e coreografias sincronizadas.