Terça na TV: do Alentejo à Antárctida vão 300 ao som de Lura

CINEMA

300

AXN, 22h

Zack Snyder realiza esta adaptação ao cinema da novela gráfica de Frank Miller, com Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Rodrigo Santoro e Dominic West no elenco. É um relato ficcionado da Batalha que, em 480 a.C., opôs o rei Leónidas e 300 soldados espartanos a Xerxes e o seu vasto exército persa. Face a um inimigo invencível e em desvantagem numérica, os espartanos lutam até à morte. O seu heroísmo e sacrifício tornam-se inspiradores para a Grécia, que resolve enfrentar a Pérsia e lançar as primeiras pedras da democracia. Amanhã, à mesma hora, é emitida a sequela, 300: O Início de um Império.

O Rei de Staten Island

TVCine Top, 22h40

Scott, de 24 anos, não trabalha, não estuda e ainda vive com a mãe. O pai, bombeiro, morreu num incêndio e Scott nunca superou a tragédia. Quando a mãe lhe diz ter uma relação amorosa com Ray, também ele bombeiro, desencadeia nele a mudança de que tanto precisava para assumir o leme da sua vida. Scott Carlin, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow, Steve Buscemi e Pete Davidson dão vida a esta comédia dramática dirigida por Judd Apatow.

Anon

Hollywood, 23h45

Dirigido e escrito por Andrew Niccol, este thriller de ficção científica passa-se num futuro em que o Governo consegue erradicar o crime ao tirar aos cidadãos toda e qualquer privacidade. Sal Frieland (Clive Owen) é um agente da polícia que se depara com uma mulher (Amanda Seyfried) que encontrou uma falha no sistema e consegue manter-se incógnita.

Raiva

RTP2, 23h54

Alentejo, anos 1950. Sob o domínio dos grandes proprietários, os trabalhadores rurais trabalham de sol a sol. O que ganham nem sempre chega para comer. Certa noite, depois de ser vítima de uma grande injustiça, um homem perde a razão e torna-se um assassino. Realizado por Sérgio Tréfaut, um filme a preto e branco que adapta ao grande ecrã a Seara de Vento de Manuel da Fonseca, inspirado num evento verídico em Beja, em 1930. Conta com interpretações de Hugo Bentes, Sergi López, Catarina Wallenstein, Rogério Samora, Adriano Luz, Leonor Silveira, Lia Gama, Isabel Ruth, Diogo Dória e Luis Miguel Cintra.

SÉRIE

A Herdade

RTP1, 22h13

Versão em mini-série do filme realizado por Tiago Guedes, escrito por Rui Cardoso Martins e protagonizado por Albano Jerónimo. Este encarna um latifundiário e patriarca de uma abastada família tradicional portuguesa, cuja vida é um espelho de Portugal desde a década de 1940. Além de Jerónimo, alinham no elenco Sandra Faleiro, Miguel Borges, Diogo Dória, Victoria Guerra, Teresa Madruga e Ana Bustorff, entre outros. Hoje, é emitido o primeiro par de episódios; na próxima terça, os dois restantes.

MÚSICA

Lura - 25 Anos de Carreira no Coliseu dos Recreios

RTP1, 23h53

Lura nasceu em Portugal, mas foi na música de Cabo Verde que se reconheceu e destacou. Encontramo-la entre a tradição das mornas, a sedução do R&B, a envolvência do jazz e a força da pop. Este ano, celebrou o 25.º aniversário da carreira. Marcou a festa para 12 de Novembro e escolheu o Coliseu dos Recreios (Lisboa) para cenário. Pelo palco passaram temas como Na ri na, Nha vida ou Moda bô, lado a lado com novidades do novo álbum, a lançar em Abril de 2022.

DOCUMENTÁRIO

Anton Bruckner - O Génio Incompreendido

RTP2, 22h56

Estreia. O musicólogo alemão Reiner E. Moritz é o realizador desta biografia sobre o compositor austríaco, que promete um novo olhar sobre a sua vida e obra, além de desvendar “muitos dos mitos e preconceitos cultivados pelos seus detractores”. É pautada por contributos de especialistas e faz-se ao som das suas sinfonias.

INFANTIL

Happy Feet (V. Port.)

Cinemundo, 9h55

Mumble é um pinguim-imperador que, por ser desafinado, acaba por ser expulso da comunidade. Em compensação, tem um dom para o sapateado. Com alguma coragem e a ajuda dos amigos, vai descobrir (e provar) que o que importa é ser como é – e nunca parar de dançar. Esta comédia de animação de George Miller valeu-lhe o Óscar de melhor filme de animação.