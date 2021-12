Número de mortes provocadas pela passagem do tufão Rai nas Filipinas aumenta para 388

Pelo menos 388 pessoas morreram e 60 continuam desaparecidas nas Filipinas, na sequência da passagem do tufão Rai pelo arquipélago há duas semanas, de acordo com dados oficiais actualizados nesta segunda-feira pelas autoridades locais.

O Conselho de Gestão e Redução de Risco de Desastres filipino, que verifica e confirma dados de diferentes agências no terreno, indicou que 1146 pessoas ficaram feridas e cerca de 542 mil deslocadas.

O Rai, que atingiu as Filipinas no dia 16 com rajadas de vento até 240 quilómetros por hora, atravessou de Leste a Oeste cerca de nove ilhas no país.

O tufão deixou um rasto de destruição à sua passagem e causou danos em habitações, infra-estruturas e terrenos agrícolas avaliados em 20,54 mil milhões de pesos filipinos (mais de 362 milhões de euros).

O Governo filipino declarou o estado de calamidade em seis regiões afectadas pelo tufão.

O impacto do Rai, identificado como Odette no país e o 15.º a atingir as Filipinas este ano, chegou num momento delicado devido a receios sobre a nova variante Ómicron do coronavírus.

Uma média de 20 tufões atinge as Filipinas todos os anos e o mais destrutivo foi o supertufão Haiyan, que, em Novembro de 2013, atingiu as ilhas Samar e Leyte, deixando cerca de sete mil mortos e 200 mil famílias desalojadas.