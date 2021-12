Da ADSL ao Gopher: glossário para decifrar a Internet

Portugal integrou-se na Internet, há 30 anos, em Dezembro de 1991. De uma forma gradual, a rede académica nacional adoptou o IP para servir as universidades portuguesas depois de garantida a conexão à EUnet, uma rede europeia que já estava ligada à “espinha dorsal” (backbone) da Internet gerida pela National Science Foundation dos EUA. Na mesma altura, foi reconhecido o domínio .PT e a sua gestão entregue a entidades nacionais. Mas foi preciso esperar até até 1994 para começar a haver Internet comercial. Primeiro, através da rede telefónica em fio de cobre, com recurso aos modem (a era “barulhenta” do dial-up). A tecnologia foi evoluindo, tal como a Internet, que hoje é servida mundialmente por diversas infra-estruturas físicas, desde cabos submarinos compostos por fibra óptica a redes celulares.