Volta a Portugal em dez presépios

A par de pais natais, pistas de gelo, luzes e pinheiros, avistam-se presépios em todas as direcções. Do antigo ao actual, eis alguns quadros da tradição natalícia que vale a pena espreitar.

Presépio ao Vivo de Priscos

Vem apresentado como “o maior presépio ao vivo da Europa” e os números reforçam a bitola: 800 figurantes em 90 cenários diferentes, distribuídos numa área de 30 mil metros quadrados. Em cena até 9 de Janeiro, na freguesia de Braga que tem créditos também na gastronomia, cortesia do pudim Abade de Priscos, conta a história da família nazarena e retrata os costumes do quotidiano hebraico e romano. Nesta que é a 15.ª edição do evento, são lembrados os dramas das crianças desaparecidas. A encenação tem lugar nos dias 26 de Dezembro, 2 e 9 de Janeiro, das 15h às 18h30; e dia 8 de Janeiro, das 20h às 22h30, com bilhetes a 5€, pagos a partir dos 16 anos.

Presépios de Portugal em Vila do Conde

Com 21 anos de tradição às costas, põe na montra desta edição mais de 2500 peças assinadas por cerca de uma centena de artesãos. Estão ali para ver mas também para levar para casa: a exposição levada a cabo pela Associação para Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde permite não só mostrar a produção nacional mas também comprar as obras de arte. Decorre até 30 de Dezembro, no Auditório Municipal, com entrada livre e pode ser visitada das 14h às 19h (sextas e sábados, também das 20h30 às 22h30), excepto nos dias 24 e 25, em que encerra. Seguindo as linhas do ano passado, estendem-se os braços também ao online, onde está montada a loja virtual.

Presépio das Taipas

Da Irmandade das Almas de São José das Taipas chega o convite para visitar “o mais antigo presépio da cidade do Porto”. Este “símbolo de luz e de esperança espalha-se na cidade” a partir da Igreja de São José das Taipas, com raízes que remontam ao século XVIII e o estilo barroco a conferir-lhe a aura de obra de arte – até porque a “autoria está atribuída à escola de Machado de Castro”, refere a nota de apresentação. Está em exibição até ao Dia de Reis, das 11h às 12h30 e das 15h30 às 17h, com entrada livre. Por contraste, no exterior da igreja, a Natividade representa-se em tons modernos de arte urbana, num grande painel feito pelo street artist portuense Kilos, a convite da Irmandade.

Presépio Animado de Penela

Ex-libris da programação da quadra, numa tradição que este ano sai do castelo e se instala na Praça da República, reúne centenas de figuras animadas num conjunto que recria quadros do presépio tradicional português. Além da animação de rua, na freguesia do Espinhal há um Presépio Tradicional no mercado, com réplicas da vida quotidiana inspiradas em lugares e ofícios do mundo rural. Em cena até 9 de Janeiro, pode ser visitado de quarta a sexta, das 10h às 18h, e aos fins-de-semana e feriados, das 10h às 19h. Excepção feita nos dias 24 e 31 de Dezembro, em que abre das 10h às 17h; e 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, das 14h30 às 19h. Bilhetes a 2€ nos dias úteis e 3€ aos sábados, domingos e feriados (com desconto de 1€ para crianças dos 6 aos 12 anos e entrada livre até aos 5 anos).

Presépios de Sal de Rio Maior

Em Rio Maior, estão montados mais de 30 presépios, de todas as formas e feitios, todos esculpidos em sal, o produto que mais tempera o orgulho da terra. Estão em exibição no próprio local onde a recolha se faz há gerações e por ali ficam até 6 de Janeiro, com entrada livre. À beira das salinas, há outro tanto para apreciar e levar para casa, no pitoresco conjunto de casas de madeira que albergam bancas de artesanato e gastronomia – e onde, por estes dias, os visitantes podem ser surpreendidos por música e outras animações de rua.

Roteiro dos Presépios de Rua da Lourinhã

Até ao Dia de Reis, um passeio pelo concelho da Lourinhã transforma-se numa espécie de caça ao tesouro, em que o valor está na descoberta dos presépios que se erguem em todas as freguesias. No total, são mais de 60 os conjuntos que adornam ruas, jardins, varandas, montras, lagos e praias, vindos das mãos de populares, colectividades, associações, empresas e serviços da zona. Para calcorrear o roteiro – uma boa actividade para fazer em família e em segurança – não é preciso seguir qualquer estrela: é só pegar no mapa (e na câmara fotográfica) e coleccionar paragens. Iniciada em 2020, a iniciativa da autarquia pretende “celebrar o espírito natalício” e, simultaneamente, funcionar como ferramenta para o (re)encontro “com o mar, o campo e o património histórico-cultural” do território.

Alenquer, Presépio de Portugal

Numa tradição iniciada em 1968, que nasceu para homenagear as vítimas das cheias devastadoras do ano anterior, a colina da vila serve de cenário aos quadros da Natividade, onde está montado o Presépio Monumental. A decorrer até 30 de Dezembro, o evento traz este ano mais uma estrela a brilhar: o novo Museu do Presépio, onde estão expostos conjuntos oriundos de várias épocas e pontos do país. Música, teatro, contos, artesanato e animação de rua completam a ementa.

Presépios na Igreja de S. Francisco de Évora

O Presépio Évora, encomendado ao arquitecto António Bouça, e os Presépios de Lisboa e Vale do Tejo, da Colecção Canha da Silva, marcam a quadra na Igreja de S. Francisco, em Évora, onde está integrada a Capela dos Ossos. Expostos respectivamente, na nave da igreja e na galeria Norte, os conjuntos recriam o nascimento de Jesus enquadrando, no primeiro caso, elementos da cidade classificados como Património Mundial – o centro histórico, o figurado de barro de Estremoz, o cante alentejano e os chocalhos de Alcáçovas – e, no segundo, peças de mestres barristas como José Franco, Vítor Pires, Maria Helena Lourenço ou Joaquim Paiva, a par de outros registos e de artesanato contemporâneo. Podem ser vistos das 9h às 17h, excepto nos dias de Natal e Ano Novo. A entrada custa 5€ (3,50€ até aos 25 e seniores).

Presépio de Rua de Monsaraz

Até 6 de Janeiro, passear por Reguengos de Monsaraz é ter a companhia de Reis Magos, pastores, almocreves, lavadeiras, oleiros, guardas... Todos os seus caminhos vão dar ao castelo, onde estão figurados Jesus, Maria e José a compor a cena principal. A vila medieval cumpre assim a tradição que inaugurou há mais de duas décadas, por iniciativa da escultora Teresa Martins. Feitas de ferro, rede, pano e cerâmica, são 50 as figuras que rodeiam os visitantes neste presépio de entrada livre, à escala real.

Presépio Gigante de Vila Real de Santo António

A cidade algarvia volta a mostrar as medidas do seu presépio, considerado o maior do país: é habitado por 5600 peças, espraia-se por 230 metros quadrados e custou 2500 horas de trabalho, mais de 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra e três mil quilos de cortiça, entre outros números. À espera dos visitantes, no Centro Cultural António Aleixo e até 9 de Janeiro, estão histórias de Natal e das tradições algarvias, num cenário onde se incluem figuras mecanizadas e outros efeitos cénicos. Aberto todos os dias, das 10h às 13h e das 14h30 às 19h – excepto 24 e 31 de Dezembro (com encerramento às 18h) e 1 de Janeiro (com abertura às 14h30). A entrada custa 1€ (0,50 € até aos 10 anos).