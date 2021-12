Governo aprovou nomeação de Gouveia e Melo para chefe do Estado Maior da Armada

A nomeação do vice-almirante para chefe do Estado Maior da Armada foi aprovada na reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros.

O Governo aprovou na reunião semanal ordinária do Conselho de Ministros desta quinta-feira a nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo como novo chefe do Estado Maior da Armada (CEMA), função em que sucede ao almirante Mendes Calado, cuja exoneração foi também aprovada no encontro do executivo.