Costa esqueceu-se de Marcelo no caso de Gouveia e Melo e agora Cravinho não informou os dois

A surpresa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, sobre a operação das autoridades judiciais contra a rede de tráfego de diamantes, ouro, droga e branqueamento de capitais, dirigida por ex-comandos e militares no activo que estiveram destacados na República Centro-Africana, só tem paralelo público com o recente “caso Gouveia e Melo”.