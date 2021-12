Gouveia e Melo será Chefe do Estado-Maior da Armada três meses depois

Três meses depois de o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, ter informado o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Mendes Calado, de que não continuaria no posto, nesta quarta-feira voltou a reunir o Conselho do Almirantado para decidir sobre a nomeação do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo para a direcção da Marinha. Há três meses, o conselho deu parecer desfavorável, mas o que foi impossível em Setembro está a andar em finais de Dezembro.