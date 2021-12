Fundo de Resolução paga ao Novo Banco os 112 milhões que tinham ficado retidos

Entre 2018 e 2021, o Fundo de Resolução já injectou mais de 3,4 mil milhões de euros no capital do Novo Banco.

O Fundo de Resolução pagou, esta quinta-feira, os 112 milhões de euros da injecção relativa ao exercício de 2020 e que o Governo travou, por considerar que era necessária uma análise aprofundada a uma decisão de política contabilística do banco. Fica, assim, concluída a injecção de 429 milhões de euros respeitantes a 2020, elevando para mais de 3,4 mil milhões de euros o montante já pago pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco.

A informação foi adianta pelo Banco de Portugal (BdP), junto de quem o Fundo de Resolução funciona, em comunicado enviado esta quinta-feira. “Tendo sido obtidas as análises – do ponto de vista financeiro, económico e também jurídico – consideradas indispensáveis para se formar o necessário esclarecimento quanto à questão suscitada em Maio, resultou a conclusão unívoca de que é devido ao Novo Banco, pelo Fundo de Resolução, o pagamento de 112.000.000,00 euros, que, em Junho de 2021, ficou pendente de verificação ulterior”, pode ler-se no comunicado.