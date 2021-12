Estudos indicam que Ómicron é menos grave - mas é preciso cautela a interpretar estes resultados

Dois estudos britânicos, ainda com dados preliminares, apontam para que a variante Ómicron do coronavírus, apesar de ser mais contagiosa, cause menos hospitalizações e mortes do que a Delta. Vão no mesmo sentido de estudos feitos na África do Sul, onde a Ómicron foi identificada. Mas é preciso encarar estes resultados com cautela, pois as diferenças nas populações podem causar muitas distorções, avisam os especialistas.