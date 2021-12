Apresentem o PSD ao sexo feminino, se faz favor

No passado fim de semana, de resto adequado à época, fomos visitados pelo Espírito dos Natais Passados. Foi durante o encerramento do congresso do PSD, quando vimos o líder, Rui Rio, discursar. E não me refiro à inacreditável cópia do slogan de Trump de fazer “Portugal grande”. Não: fiquei ainda mais chocada com a overdose de homens que figuravam atrás de Rio e haviam sido eleitos para os vários órgãos do partido. Só se viam homens (e brancos e mais entrados na idade que menos). Tirando as poucas senhoras da mesa do congresso, tínhamos de nos esforçar, pela gritante escassez, para descobrir mulheres em cima do palco.