Perto da extrema-direita, a caminho do bloco central e com falta de ímpeto reformista - como outros partidos viram o congresso do PSD

No final, os partidos reagiram ao que ouviram durante três dias no congresso social-democrata.

No final do congresso do PSD, os partidos reagiram ao discurso de encerramento de Rui Rio bem como ao que se passou durante três dias no Europarque de Santa Maria da Feira onde os congressistas se reuniram para aprovar os novos órgãos do partido, depois das eleições directas de 27 de Novembro, e onde definiram a estratégia para as eleições legislativas antecipadas de 30 de Janeiro.