Como vai funcionar o apoio aos pais durante a contenção?

Quando é que começa o período em que o teletrabalho será obrigatório?

O Governo decidiu antecipar a obrigatoriedade do teletrabalho para o dia de Natal. Assim, entre 25 de Dezembro e 9 de Janeiro, o teletrabalho não dependerá de acordo do trabalhador ou do empregador e aplica-se a todas as funções compatíveis, à semelhança do que já aconteceu noutros períodos ao longo dos últimos dois anos.