Empresas “caixa de correio” ficam impedidas de receber benefícios fiscais na UE

O aviso é do vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, e condensa o ímpeto que levou Bruxelas a desenhar as novas normas para combater as empresas de fachada: “Não há lugar na Europa para aqueles que exploram as regras para efeitos de evasão, elisão ou branqueamento de capitais: todos devem pagar a sua quota-parte justa de impostos”.