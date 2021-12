Teletrabalho obrigatório é antecipado para o dia de Natal

O Governo decidiu antecipar a obrigatoriedade do teletrabalho para as 00h do dia 25 de Dezembro. Assim, a obrigação de as empresas adoptarem este regime vai estender-se entre o dia de Natal e 9 de Janeiro.

A medida foi anunciada nesta terça-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de Ministros extraordinário que aprovou um conjunto de medidas para controlar a transmissão da covid-19.

Em Novembro, o Governo tinha decidido que o teletrabalho seria obrigatório entre os dias 2 e 9 de Janeiro, período durante o qual também as aulas estariam suspensas e as discotecas e bares encerrados. Mas com a evolução da pandemia, acabou por antecipar as restrições para o dia de Natal.

Entre 25 de Dezembro e 9 de Janeiro, o teletrabalho não dependerá de acordo do trabalhador ou do empregador e aplica-se a todas as funções compatíveis. Nesta última semana do ano, o teletrabalho ainda não será abrangido pelas novas regras laborais que determinam que as empresas têm de pagar o acréscimo de despesas dos trabalhadores, uma vez que as alterações ao Código do Trabalho só entram em vigor a 1 de Janeiro de 2022.

Na prática, isto significa que, durante o período de obrigatoriedade de teletrabalho, aplicam-se regimes diferentes. De 25 a 31 de Dezembro, aplica-se a lei que está em vigor e, de 1 a 9 de Janeiro, já se aplicam as novas regras.

As medidas adoptadas nesta terça-feira incluem o encerramento das creches e ATL logo a seguir ao Natal, prevendo-se apoios para os pais que tenham de cuidar das crianças, e as discotecas e bares estão fechados (com apoios para as empresas).