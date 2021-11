Até lá, o regime do teletrabalho é recomendado “sempre que possível” para travar contágio da covid-19.

O teletrabalho será obrigatório na primeira semana de Janeiro e, até lá, este regime passa a ser recomendado “sempre que possível” com o objectivo de travar o contágio da covid-19. Estas são duas das medidas aprovadas nesta quinta-feira pelo Governo e que incluem o adiamento do início do segundo período nas escolas.

“Sempre que possível”, adiantou o primeiro-ministro, António Costa, “o teletrabalho é recomendado, de forma a evitar o excesso de contactos que permitam agravar situação da pandemia”.

Durante a primeira semana de Janeiro, depois do Natal e do Ano Novo, o teletrabalho passa a ser obrigatório.

“Todos queremos um Natal em segurança e, depois disso, queremos retomar a vida em segurança”, sublinhou António Costa, pedindo que se “limitem os contactos fora do universo familiar na primeira semana de Janeiro”. Nessa semana, o teletrabalho será obrigatório, os bares e as discotecas serão encerradas e o início do segundo período será adiado para 10 de Janeiro.