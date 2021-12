Bolieiro: PSD deve procurar acordos pós-eleitorais sem “violar os valores doutrinários”

Em declarações ao PÚBLICO, o presidente do Governo dos Açores defende que o PSD deve procurar acordos pós-eleitorais com base nos “denominadores comuns” e diz que o partido saiu mobilizado do congresso.

O conselho vem de quem federou a direita nos Açores para terminar com 24 anos de poder do PS na região, numa altura em que a governação socialista parecia inabalável. Após as eleições de 30 de Janeiro, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores, considera que é preciso encontrar “entendimentos” com “base em denominadores comuns que não violem os princípios” do PSD.