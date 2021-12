As cores e as emoções do Natal

Cinco livros com histórias de Natal, para crianças de várias idades. Começamos pelas mais pequenas, com a colorida personagem Elmer, criada por David McKee, e vamos avançando na idade, até chegarmos a O Porquinho de Natal, uma obra de J.K. Rowling, a autora da saga Harry Potter, com ilustrações de Jim Field.

O Meu Primeiro Elmer de Natal

Elmer, sempre bem-disposto e solidário, vai escolher uma árvore de Natal com os elefantes mais novos. Curiosos, os pequenos perguntam-lhe se alguma vez viu o Papá Vermelho (é assim que se referem ao Pai Natal). “Sim – disse o Elmer. – E vocês podem vê-lo esta noite, se prometerem ficar escondidos.” Depois de enfeitarem a árvore, colocarem presentes à volta para o Papá Vermelho os recolher e distribuir, esconderam-se. “Obrigado, Elmer (…) Fico contente por ninguém nos ter visto.” Frase acompanhada por uma imagem em que o elefante vermelho pisca o olho a Elmer, denunciando ao leitor que sabe estar a ser observado pelos elefantes pequenos. Quando adormeceram, Elmer pôs um presente ao lado de cada um.

Uma história simples num livro de páginas de cartão grossas e resistentes, para resistir às mãos mais desajeitadas…

David McKee nasceu em Devon, Inglaterra, em 1935. Publicou o primeiro livro da série Elmer em 1989, que já tem mais de 20 títulos publicados, cerca de 8,5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo e traduzidos para mais de 50 línguas.

O Meu Primeiro Elmer de Natal Texto e ilustração: David McKee

Edição: Nuvem de Letras 10 págs., 10,95€

Comprar

5 Noites até ao Natal

Um rapaz entra em contagem decrescente até à grande noite. “Só mais cinco noites até ao Natal. Acreditas que já aí vem? O Pai Natal chegará em breve – eu tenho-me portado bem. São cinco noites até ao Natal. Não sei se consigo esperar! Tirei boas notas, tratei do meu cão e até comi o jantar.” À medida que o calendário vai avançado, o rapaz vai tendo dificuldade em adormecer, tal é a excitação. Também a lista de presentes vai crescendo.

Um livro divertido, assinado pelo comediante e apresentador de Tonight Show, Jimmy Fallon. O ilustrador, Rich Deas, é director criativo sénior no Macmillan Children’s Publishing Group, em Nova Iorque.

5 Noites até ao Natal Texto: Jimmy Fallon

Ilustração: Rich Deas

Tradução: Joana Gonçalves

Edição: Nuvem de Letras 48 págs., 12,90€

Comprar

Verde É a Cor do Natal

O verde garante que é a cor do Natal, mas o vermelho, o branco, o prateado e o castanho não concordam. O primeiro argumenta que é a “cor do azevinho” e “dos pinheiros de Natal”; o segundo diz ser a “cor das bengalas doces” e “do Pai Natal”; o terceiro lembra “os flocos de neve” e “os bonecos de ne”; o quarto pegunta: “Que seria do Natal sem sinos prateados? Tentem só tilintar sem mim!”; o quinto e último também questiona: “Então o trenó e as renas?” A conclusão será a de que cada cor tem o seu papel e importancia. Embora o verde…

Os dois autores criaram também O Dia em Que os Lápis Desistiram e O Dia em Que os Lápis Voltaram a Casa. Histórias bem-humoradas.

Verde É a Cor do Natal Texto: Drew Daywalt

Ilustração: Oliver Jeffers

Edição: Nuvem de Letras 32 págs., 12,90€

Comprar

O Macaco Rabugento — Oh, Não, É Natal!

O Macaco Rabugento continua… rabugento. Quim Panzé não quer ouvir falar do Natal, diz que nada há para celebrar. Mesmo quando o pica-pau lhe lembra: “É uma época do ano tão mágica! Há prendas! E reuniões de família! E decorações!”

Os amigos cantaram para ele, tentaram dar-lhe doces de Natal, sugeriram que acendesse velas, reflectisse ou fizesse uma boa acção. Resposta: “É tudo horrível!”

Mas o chimpanzé Norberto irá ajudá-lo a mudar de atitude. “Dedicar tempo a reparar nas coisas boas pode fazer com que os teus problemas pareçam menos importantes.”

Um conto terno de amizade.

O Macaco Rabugento — Oh, Não, É Natal! Texto: Suzanne Lang

Ilustração: Max Lang

Tradução: Joana Gonçalves

Edição: Nuvem de Letras 40 págs., 12,90€

Comprar

O Porquinho de Natal

O talento e imaginação de J.K. Rowling criam uma história de aventuras comovente, protagonizada por uma criança que perde o seu brinquedo preferido na véspera de Natal. Com a ajuda do Porquinho de Natal, irá recuperar o outro porquinho, de peluche, o seu companheiro desde os primeiros anos de vida. Para isso, terão de ir à Terra dos Perdidos e salvá-lo “do terrível papa-brinquedos”. As ilustrações de Jim Field conferem ainda mais magia ao texto.

O Porquinho de Natal Texto: J.K. Rowling

Ilustração: Jim Field

Tradução: P. Vieira

Edição: Presença 296 págs., 16,89€

Comprar

Feliz Natal!

Mais artigos Letra Pequena e blogue Letra Pequena