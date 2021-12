Comprar casa para pôr a arrendar pode dar prejuízo em Portugal

Uma casa adquirida por 150 mil euros e arrendada por 450 euros por mês garante no melhor dos cenários, um rendimento baixo, e no pior, um prejuízo considerável. Peso dos impostos começa na construção e limita oferta.

Pode a compra de um imóvel para colocar no mercado de arrendamento representar um mau investimento? Em Portugal, pode. Contas da Associação Portuguesa de Proprietários (APROP) relativas aos impostos pagos na compra e posse de uma casa e aplicados ao rendimento das rendas mostram que grande parte, ou mesmo a totalidade do rendimento gerado, reverte para o Estado. E se aos impostos se somarem algumas de despesas inevitáveis, como as de condomínio ou de manutenção, pode mesmo representar um prejuízo.