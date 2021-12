Pink Floyd editam de surpresa 12 álbuns ao vivo dos anos 1970

É uma tão inesperada como deliciosa prenda de Natal para os fãs dos Pink Floyd. Sem pré-aviso e sem fanfarra, a banda disponibilizou esta semana nas plataformas de streaming doze álbuns ao vivo (sim, leu bem, doze). Gravados em concertos no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, Dinamarca, Alemanha, Suíça, Itália e Holanda, os álbuns acompanham o período, no início dos anos 1970, em que a banda editou Atom Heart Mother (1970), Meddle (1971) e Obscured by Clouds (1972).

Segundo a Rolling Stone, a decisão de lançar agora estes registos prender-se-á com a vontade de garantir os direitos de autor sobre as obras, na sequência da alteração de 2011 da lei europeia respectiva, que estendeu de 50 para 70 anos o prazo de protecção de direitos autorais de todas as gravações feitas a partir de 1963. Na altura a decisão foi justificada pelo facto de, tendo em conta que a maior parte dos músicos iniciam a carreira bastante jovens, 50 anos não seriam suficientes para estes manterem os direitos sobre as suas obras até ao fim da vida.

Os doze álbuns agora editados mostram a banda num período, pós-Syd Barrett, de intensa exploração musical, definindo a ideia de space-rock ou abordando possibilidades orquestrais para a sua música enquanto, passo a passo, se encaminhava para aquele que viria a ser a sua criação mais célebre, Dark Side of the Moon. Editado em 1973, foi apresentando na sua quase totalidade um ano antes, som de máquina registadora de Money e despertadores de Time já incluídos, como ouvimos no concerto registado em Tóquio em Março de 1972 e agora editado.

Os lançamentos surgem no mesmo momento em que os Pink Floyd anunciaram para 18 de Fevereiro de 2022 a edição de P.U.L.S.E. Restored & Re-Edited, filme-concerto do concerto que a banda protagonizou em 1994 no Earls Court, em Londres, durante a digressão do penúltimo álbum de originais da sua carreira The Division Bell (o último, The Endless River, dedicado ao teclista Rick Wright, falecido em 2008, chegaria em 2014). P.U.L.S.E. é, também, o título de uma compilação, editada em 1995, da componente europeia dessa digressão.

A lista completa dos álbuns agora editados é a seguinte: They Came In Peace - Leeds University 28 Feb 1970; Washington University 16 Nov 1971; Live At Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971; Mauerspechte Berlin Sportpalast 5 June 1971; Lyon & Tokyo, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972; Palaeur Rome 20 June 1971; Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971; Live In Montreux 18 & 19 Sept 1971; KB Hallen, Copenhagen 23 Sept 1971; KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971; Over Bradford Pigs On The Groove Bradford University 10 Oct 1971; Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971; The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971.