“Espero que eles não vão ver os telemóveis”: a frase que auto-denunciou sete GNR acusados de agredir imigrantes

Em Maio de 2019 correu nos media a notícia de cinco militares da GNR acusados de espancar imigrantes do sudoeste asiático em Almograve (zona de Odemira). O caso, que remontava a Setembro de 2018, foi investigado. Os militares, então com entre 24 e 30 anos, foram condenados a penas de prisão suspensas, ao pagamento de indemnizações e à proibição do exercício de funções. Em Janeiro deste ano o Tribunal da Relação de Évora mandou reintegrar os militares.