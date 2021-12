Covid-19 em Portugal: 24 mortes e 4644 casos. Internamentos e R(t) descem, incidência aumenta

Há menos nove pessoas internadas, somando-se agora um total de 943 pacientes hospitalizados com covid-19. R(t) desceu para 1,07 a nível nacional e continental. Incidência subiu para 525,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias no país.

Portugal registou mais 24 mortes – o valor diário mais alto desde 9 de Março – e 4644 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referente à totalidade do dia de quinta-feira.

Desde o início da pandemia, o país soma 18.741 óbitos atribuídos ao novo coronavírus em 1.215.774 infecções identificadas.

O número de infecções identificadas é mais baixo que o dos últimos dois dias (5800 e 5137 na quarta e quinta-feira, respectivamente), mas representa uma subida em relação à passada sexta-feira, quando se somaram 3742 casos.

Registou-se pelo segundo dia consecutivo uma descida dos internamentos, com menos nove pessoas hospitalizadas, somando-se agora um total de 943 pacientes com covid-19 nos hospitais portugueses. Destes, 141 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 11 que no dia anterior.

Relativamente à matriz de risco, Portugal está na zona vermelha, com nova subida na incidência. Por outro lado, o índice de transmissibilidade – o R(t) – do vírus continua a diminuir, uma tendência que pode inverter-se nas próximas semanas, à medida que a prevalência da variante Ómicron sobe no país, segundo disse esta sexta-feira o epidemiologista Baltazar Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública.

No primeiro indicador, Portugal passou de 508,8 para 525,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias. Se considerarmos apenas o continente, o valor é agora de 531,2 casos (514,4 na quarta-feira).

O R(t), que na actualização anterior estava em 1,09 a nível nacional e no continente, é agora 1,07 nas duas avaliações.

De acordo com dados apresentados esta sexta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, a prevalência da variante Ómicron em Portugal já é de 20%. As estimativas das autoridades prevêem que esta prevalência possa aumentar até 50% na semana do Natal e de 80% por altura do Ano Novo.