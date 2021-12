Covid-19: Portugal regista mais 19 mortes e 5137 novos casos

Registaram-se nesta quarta-feira mais 19 mortes por covid-19 e 5137 casos em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira.

Desde o início da pandemia, o país soma 1.211.130 infecções confirmadas e 95.430 vítimas mortais.

O relatório de situação indica que há 952 pessoas hospitalizadas, menos 15 do que no dia anterior, sendo que mais oito estão nos cuidados intensivos (total de 158).

De acordo com os últimos dados, há mais 1712 casos activos, num total de 69.672 casos actualmente activos.

Há mais 3406 pessoas que conseguiram recuperar da doença, num total de 1.122.741 recuperados, mostram os dados da DGS.

Foi em Lisboa e Vale do Tejo que se registou um maior número de novos casos: 1902 em 24 horas (num total de 461.180 casos identificados nessa região) e mais seis mortes. De acordo com os dados por regiões, o Norte é a segunda região com mais novos casos – 1512 num total de 451.292 – e cinco novas mortes. No Centro foram identificados 1027 novos casos (num total de 174.133) e mais quatro mortes. A sul, no Algarve, foram identificados 381 casos (53.390 no total), sem mortes a lamentar. No Alentejo, há mais 143 casos (44.106 no total) e mais duas mortes.

Nas regiões autónomas, na Madeira somam-se mais 138 casos (16.495 casos no total) e duas mortes. Nos Açores, há mais 34 casos (10.534 no total) e nenhuma vítima.

A matriz de risco que avalia a situação epidemiológica só é actualizada nos boletins das segundas, quartas e sextas-feiras. Na actualização mais recente, o índice de transmissibilidade – R(t), o número de pessoas que são infectadas por alguém – desceu para em 1,08 a nível nacional e no continente. O índice de transmissibilidade era de 1,17, tanto a nível nacional como apenas no continente.

A incidência a nível nacional é actualmente de 508,8 casos por 100 mil habitantes. Se tivermos em conta apenas os dados do continente, está nos 514,4 casos por 100 mil habitantes. Estes valores mantêm Portugal no quadrante vermelho da matriz.