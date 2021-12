Covid-19 em Portugal: 11 mortes e 5800 casos. Internamentos sobem

Portugal registou mais 11 mortes e 5800 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referente à totalidade do dia de terça-feira.

No total, já se registaram 1.205.993 casos confirmados e 18.698 óbitos desde o início da pandemia, em Março de 2020.

Há mais 14 pessoas internadas, somando-se agora um total de 967 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 150 estão em unidades de cuidados intensivos, mais oito que no dia anterior.

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal continua na zona vermelha, com subida na incidência e nova ligeira descida no R(t) – ou índice de transmissibilidade. Os dados divulgados na segunda-feira dão conta de um aumento da incidência a 14 dias por cem mil habitantes para 508,8 nível nacional e 514,4 no continente.

O índice de transmissibilidade voltou a diminuir, mas continua acima de 1, persistindo assim uma tendência crescente dos contágios: está em 1,08, tanto a nível nacional como no continente.

Na última actualização, feita no boletim de segunda-feira, o R(t) era de 1,09. A incidência era de 485,3 em todo o país e de 490,3 no continente.