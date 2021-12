Covid-19 em Portugal: 15 mortes e 2314 novos casos. Internamentos sobem

Os dados, referentes à totalidade do dia de domingo, foram divulgados esta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde.

Portugal registou, este domingo, mais 2314 casos de infecção e 15 mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.673 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 1.196.602.

O número total de doentes internados subiu novamente neste domingo, depois de já ter sido registada uma subida no sábado. O relatório de situação indica que há agora 994 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 30 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há mais um paciente, num total de 144.

Há mais 1878 pessoas recuperadas, num total de 1.109.391 casos de recuperação. Existem mais 421 casos activos, o que significa que 68.538 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora mais 839 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 90.759.

A maior parte dos novos casos foi registada no Norte (783 novas infecções ou 33,8 %) e, depois, em Lisboa e Vale do Tejo (749 novos casos ou 32,3%).

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, foram actualizados esta segunda-feira. Portugal continua na “zona vermelha”. O R(t) – ou índice de transmissibilidade – está nos 1,09 a nível nacional e se for considerado apenas o continente. Já a incidência situa-se em 485,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 490,3 casos se olharmos apenas para o território continental.