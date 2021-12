Covid-19: o que o Governo diz que está a fazer para enfrentar aumento da Ómicron

Segundo Marta Temido, a nova variante já representa 20% dos casos de infecção em Portugal, mas estima-se que no Natal o seu peso seja de 50% e no final do ano de 90%. Leia ponto a ponto o que se sabe, o que se estima e o que o Governo está a fazer.

São tempos de incerteza os que se aproximam e é preciso não baixar a guarda no combate à pandemia. Foi esta a mensagem que a ministra da Saúde quis passar esta sexta-feira, em conferência de imprensa, antevendo a predominância da variante Ómicron, e o aumento do convívio com as festas do Natal e do final de ano. Segundo Marta Temido, a nova variante já representa 20% dos casos de infecção em Portugal, mas estima-se que no Natal o seu peso seja de 50% e no final do ano de 90%. Leia ponto a ponto o que se sabe e o que o Governo vai fazer.