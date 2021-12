Qual a estratégia de Rio para o PSD?

Com eleições legislativas à porta, há duas perguntas que pairam no PSD: quanto tempo vai durar o próximo ciclo político do país e que papel terá Rui Rio nele? A incógnita sobre a resposta deverá condicionar o 39.º congresso do partido, que se inicia nesta sexta-feira em Santa Maria da Feira.

