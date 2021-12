Estratégia nacional prevê retirar da pobreza 230 mil trabalhadores até 2030

O Governo quer chegar a 2030 com menos 230 mil trabalhadores em situação de pobreza, segundo as metas contidas na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2031 (ENCP), aprovada nesta quinta-feira em Conselho de Ministros. Está assim claramente enunciado o propósito de atacar uma das especificidades portuguesas que se prende com o facto de os trabalhadores representarem 32,9% dos cerca de 1,6 milhões de pobres que estão obrigados a viver com menos de 540 euros líquidos por mês.