Estatísticas de 2020 confirmam queda brutal dos consumos culturais no primeiro ano da pandemia

As quebras variam entre os 60 e os 85% nas áreas dos espectáculos ao vivo, dos cinemas e dos museus no ano em que os efeitos da pandemia e as consequentes medidas adoptadas para salvaguarda da saúde pública tiveram impactos significativos no sector cultural e criativo.

Já era um dado adquirido, mas os números divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam-no em toda a linha: a chegada da pandemia provocou um abalo brutal nos hábitos de consumo cultural em Portugal. “Em 2020, o número de sessões de espectáculos ao vivo reduziu-se em 59,6%; foram vendidos menos 76,8% de bilhetes; verificou-se um decréscimo de 85,1% no número de espectadores e de 80,1% nas receitas de bilheteira, a que correspondeu uma diminuição de 100,4 milhões de euros relativamente a 2019”, lê-se no resumo dos dados disponibilizados pelo INE no seu portal.

Em 2020, ano profundamente afectado pela pandemia de covid- 19 e em que muitas das instituições culturais estiveram longamente fechadas ao público, os museus portugueses perderam 14,1 milhões de visitantes (menos 71% do que em 2019), dos quais 8,3 milhões (80,3%) corresponderam ao decréscimo no número de visitantes estrangeiros.

As salas de cinema contaram com 3,8 milhões de espectadores e 20,6 milhões de euros de receitas de bilheteira, a que corresponderam diminuições de 75,5% e de 75,3%, respectivamente, relativamente ao ano anterior.

Nos espectáculos ao vivo, as receitas diminuíram 100,4 milhões de euros e número de espectadores diminuiu 14,4 milhões​, concluiu ainda o INE relativamente ao ano passado em que, escrevem, “os efeitos da pandemia e as consequentes medidas adoptadas para salvaguarda da saúde pública tiveram como se pode ver agora pelas estatísticas impactos significativos no sector cultural e criativo”.​

Também o preço médio por bilhete vendido diminuiu 14,5%, passando de 20,8 euros, em 2019, para 17,8 euros em 2020. E os concertos de música pop/rock e o teatro foram as modalidades de espectáculos ao vivo em que o impacto da pandemia foi mais acentuado.​

“Em 2020, o número de concertos de pop/rock foi 1 104, com 222,1 mil espectadores, dos quais 111,7 mil corresponderam a entradas pagas, que originaram 1,9 milhões de euros de receitas de bilheteira. Comparativamente ao ano anterior, realizaram-se menos 1 222 sessões (-52,5%), com menos 4,6 milhões de espectadores (-95,4%) e menos 72,7 milhões de euros de receitas de bilheteira (-97,4%)”, lê-se no documento relativamente a um ano em que os festivais de música em Portugal foram cancelados ou adiados.