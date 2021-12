Manuel Pinho desfez-se de parte do património em Portugal

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho, que foi detido nesta terça-feira no âmbito do caso EDP e vai passar esta noite no Comando Metropolitano de Lisboa, já se desfez de parte do património que tinha em Portugal. Além de ter vendido vários imóveis, o ex-governante cancelou as contas bancárias que tinha em Portugal. Também as relações familiares que o ligam ao país se esbateram. Dos três filhos, só um está em Portugal. Dois vivem fora: um na Austrália e outro no Brasil.