João Rendeiro diz que não quer desafiar a Justiça portuguesa

João Rendeiro vai ser ouvido no Tribunal de Família de Verulam. A mudança ocorreu porque no outro tribunal não havia falta electricidade.

João Rendeiro disse esta manhã que não está a desafiar a Justiça portuguesa, segundo a agência Lusa. “Não, não”, respondeu aos jornalistas que o questionaram à saída da esquadra de polícia de Verulam, nos arredores de Durban.

Questionado sobre se acha que vai ficar na África do Sul, João Rendeiro respondeu em duas palavras: “Vamos ver”. Palavras diferentes das que disse na terça-feira quando respondeu taxativamente: “Eu não vou regressar a Portugal”.

A manhã do ex-banqueiro começou agitada. Segundo a agência Lusa, depois de chegar ao tribunal de Verulam, onde houve uma falha na electricidade, João Rendeiro foi levado para a esquadra, a poucos quilómetros, para cumprir formalidades.

O ex-banqueiro do BPP passou junto aos jornalistas e seguiu depois para outro edifício judicial, um tribunal de família, do outro lado da rua do edifício principal, mas onde há electricidade.

É numa sala deste edifício, visivelmente mais recente e com equipamento mais moderno, que deverá decorrer a audição marcada para hoje.

O ex-presidente do BPP chegou ao tribunal, novamente num carro celular da prisão de Westville, onde está detido. A defesa já pediu para que fosse transferido desta prisão, alegadamente por ter sido alvo de ameaças de morte. “Disseram que o matavam se ele não lhes desse dinheiro, contou ao PÚBLICO a advogada June Marks. Esta prisão é conhecida por ser uma das maiores do país e por ser violenta. O pedido foi negado.

Na terça-feira, a audição de João Rendeiro no tribunal foi adiada, depois de a defesa ter pedido mais tempo para apresentar o requerimento de libertação mediante o pagamento de uma caução, decidiu o juiz.

O ex-banqueiro, que estava em fuga há quase três meses, foi preso num hotel de cinco estrelas, em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana. João Rendeiro está sob a custódia das autoridades sul-africanas há cinco dias.

O ex-presidente do extinto BPP foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado, num deles, que João Rendeiro retirou 13,61 milhões de euros do banco. Neste processo, foi condenado a dez anos de prisão efectiva, estando essa sentença ainda em recurso. Mas o ex-banqueiro já tem a pena de cinco anos e oito meses de prisão efectiva para cumprir, por falsificação informática e falsificação. Sentença essa que já transitou em julgado e no âmbito da qual foi emitido um dos mandados de detenção internacional e europeu.