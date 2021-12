Escândalos de Natal, revoltas internas e uma eleição imprevisível – há muitos fogos para Johnson apagar

Primeiro-ministro britânico ficou debilitado com o voto contra de 99 conservadores ao seu plano de combate à covid-19 e enfrenta fase mais difícil da sua governação. Bastião tory em Inglaterra vai a votos e pode cair nas mãos dos Liberais-Democratas.

Jornalistas, analistas e o próprio Governo do Reino Unido tinham uma previsão: a oposição do Partido Conservador ao pacote das novas medidas de combate à covid-19, apresentado na terça-feira por Boris Johnson, iria reunir entre 60 a 80 deputados. Um dia de negociações entre Downing Street e os descontentes, e três votações na Câmara dos Comuns depois, o número oficial de “rebeldes” tories superou as piores expectativas: 99.