Novo Banco aumenta capital em 155 milhões, Estado passa a deter 1,56%

O Novo Banco, instituição que opera agora com a marca comercial novobanco, vai registar ainda esta semana um aumento de capital social, anunciou esta quarta-feira a instituição financeira. E, na sequência desta operação, o Estado passa a ser accionista da instituição. Um efeito da aplicação do regime de activos por impostos diferidos que abrangeu praticamente todo o sector bancário depois da crise financeira.

Assim, face aos actuais 5,9 mil milhões de euros de capital social, o Novo Banco irá passar para os 6,05 mil milhões de euros.

Numa operação cujo registo “está previsto ocorrer a 17 de Dezembro de 2021”, e cuja aprovação foi obtida esta quarta-feira, em “reunião do conselho de administração e da assembleia geral de accionistas extra”, o aumento de capital é “decorrente da conversão dos direitos de conversão relativos ao ano fiscal de 2015, emitidos ao abrigo do regime especial aplicável aos activos por impostos diferidos”, aprovado em 2014.

Explica o banco liderado por António Ramalho que o capital social ficará fixado “no valor de 6.054.907.314 euros”, através de um aumento de capital realizado na “modalidade de incorporação de reservas e no montante de 154.907.314 euros, através da emissão de 154.907.314 novas acções ordinárias representativas de 1,56% do seu capital social e que são atribuídas ao Estado Português por efeito do referido regime”.

Há, contudo, uma consequência na estrutura accionista, hoje dividida entre 75% para o Lone Star e 25% para o Fundo de Resolução. Diz a administração do Novo Banco na comunicação ao mercado que, “com este aumento de capital e por efeito dos acordos celebrados entre o Fundo de Resolução e o accionista Lone Star no contexto da venda de 75% do capital social do Novo Banco”, em Outubro de 2017, “apenas o Fundo de Resolução verá a sua participação diluída”, não confirmando contudo que será na mesma proporção da entrada do Estado por conversão de créditos fiscais.