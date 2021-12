Prescrição livra antigos governantes de responderem em tribunal no caso das PPP

O Ministério Público deixou prescrever vários dos crimes que crê poderem ter sido cometidos pelos antigos governantes Teixeira dos Santos, Mário Lino, António Mendonça, Carlos Costa Pina e Paulo Campos no processo de negociação das parcerias público-privadas (PPP) para a construção de auto-estradas. É por isso que apenas foi deduzida acusação contra três dos dez arguidos do caso – muito embora os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) tenham concluído existirem também situações em que as suspeitas iniciais se revelaram afinal infundadas.