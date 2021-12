Entre o “excesso de identidade” e os desafios de uma paisagem em evolução

Douro. “Aqui, no princípio era o homem. O homem duriense”, escrevia Miguel Torga, numa entrada dos seus Diários de 19 de Agosto de 1979. Se quisermos o resumo espremido da exposição de motivos da candidatura do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial acolhida pela UNESCO há 20 anos, ele estava já ali, naquelas curtas frases do escritor-património da região, nascido em São Martinho de Anta. Isto, sem desprimor para Fernando Bianchi de Aguiar e toda a equipa que, coordenada por este académico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, documentaram num texto bem mais extenso as inúmeras razões para a inscrição deste monumento nacional na lista daquela organização das Nações Unidas.