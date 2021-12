Cientistas criam “árvore da vida” como ferramenta online

Uma página de Internet divulgada esta terça-feira propõe-se mostrar a “árvore da vida”, em que os visitantes que acedam a www.onezoom.org podem explorar de forma interactiva as ligações entre 2,2 milhões de espécies.

Com a possibilidade de ampliar cada uma das espécies sem sair da mesma página, há mais de 85 mil imagens para descobrir e dados sobre o risco de extinção. O projecto foi criado por investigadores do Imperial College e da Universidade de Oxford, no Reino Unido ao longo de dez anos e foi divulgado esta terça-feira num artigo publicado na revista científica Methods in Ecology and Evolution.

“Através de novos algoritmos de visualização e processamento de dados, combinados com dados em massa recolhidos de várias fontes, criámos algo belo, que permite às pessoas ver os seus seres vivos favoritos, sejam toupeiras ou sequóias, e ver como a história da evolução as une para criar uma gigantesca árvore da vida na Terra”, afirmou Yao Wong, da Universidade de Oxford.

Nas folhas da árvore que representam cada espécie, há cores diferentes, dependendo do seu risco de extinção: as espécies seguras surgem a verde, as ameaçadas a vermelho e as recentemente extintas a negro. A maior parte das folhas é cinzenta porque a espécie ainda não foi avaliada ou não há dados suficientes sobre o seu risco de extinção.

Os visitantes podem também aferir a popularidade de cada espécie, baseada na quantidade de vezes que são consultadas as suas páginas na enciclopédia online Wikipédia. No reino animal, a espécie humana surge no topo, mas com concorrência do lobo, de onde derivam todas as variedades de cães domésticos. Quanto ao reino vegetal, a canábis é a campeã de popularidade, seguida da couve, da batata e do coco.

A base informática na qual assenta a OneZoom pode ser descarregada pela internet e usada por organizações que se dedicam à educação, tal como museus ou jardins zoológicos. Os criadores da árvore também abriram a possibilidade de haver espécies “adoptadas” e folhas patrocinadas em troca de donativos para financiar um projecto de educação para a biodiversidade.