Madeira: equipas de animação vão entreter crianças que começam a ser vacinadas nesta terça-feira

Modalidade de casa aberta começa esta terça-feira no Funchal. Animação nos centros de vacinação e acompanhamento e aconselhamento pediátrico para as famílias são as estratégias para ‘normalizar’ o processo.

O processo de vacinação contra a covid-19 para crianças entre os cinco e os 11 anos começa esta terça-feira na Madeira, com as autoridades regionais de saúde a priorizarem aquelas que têm patologias associadas.

A vacinação, explicou o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, vai decorrer na modalidade de casa aberta, e apenas os pais de crianças com comorbilidades serão contactados pelos serviços de saúde e terão direito a marcação.

O número de crianças nesta situação é reduzido, pelo que Pedro Ramos perspectiva que a vacinação de toda esta faixa etária, um universo de 14.715 crianças, decorra a bom ritmo até ao final do ano. A ideia, explicou ao PÚBLICO fonte do gabinete do secretário regional, é acelerar a vacinação, aproveitando a maior disponibilidade decorrente da pausa lectiva do Natal.

A Madeira, que já tinha sido a primeira região do país a imunizar os adolescentes entre os 12 e os 17 anos contra a covid-19, abre as portas do centro de vacinação do Funchal às 14 horas para as crianças. Pedro Ramos garante acompanhamento pediátrico às famílias. Além do reforço da linha de apoio à vacinação (SRS Vacinas 800 210 263), as autoridades de saúde regionais vão disponibilizar uma linha de apoio à criança (969 319 732) a cargo da equipa de pediatria do hospital central da ilha, o Dr. Nélio Mendonça.

O processo que começa no Funchal vai ser alargado nos próximos dias a todos os 11 concelhos do arquipélago, numa operação logística que vai criar espaços dedicados e diferenciados para as crianças nos centros de vacinação. “No do Funchal, será instalado um monitor de entretenimento para as crianças e haverá uma equipa de animação especializada”, acrescentou a mesma fonte, explicando que estes momentos vão decorrer nas zonas de espera pré-vacinação e pós-inoculação.

Tendo a Madeira uma taxa de vacinação total de 85%, e 87% com a primeira dose, os responsáveis de saúde regional pretendem que esta nova fase do processo de aconteça de forma natural e estão a preparar acções para sensibilizar os pais para a importância da inoculação. O processo, garante Pedro Ramos, não vai afectar a vacinação de reforço, que vai continuar a ser administrada em todos os centros regionais.

A Madeira manifestou logo em Novembro a intenção de avançar para a vacinação a partir dos cinco anos, logo que houvesse parecer positivo da Agência Europeia do Medicamento (EMA), e apontava para iniciar o processo a partir de 20 de Dezembro, data prevista para a chegada das vacinas pediátricas da Pfizer-BioNtech a Portugal. Essa chegada foi antecipada e, já no domingo, o arquipélago recebeu as primeiras 12 mil vacinas. Este número é mais do que suficiente para as primeiras doses – a segunda inoculação será feita com um intervalo de 21 dias –, mesmo porque, contabilizou Pedro Ramos, 6,5% das crianças desta faixa etária já contraíram a doença, tendo por isso de aguardar mais tempo antes de poderem ser vacinadas.

“Será bom para reduzir o número de casos e evitar o contágio dos mais idosos”, argumentou o secretário regional, acrescentando que o processo de vacinação terá também um impacto positivo no dia-a-dia das escolas. Um caso positivo na turma, explica, já não tem de significar o isolamento de todos em casa.

A vacina pediátrica da Pfizer-BioNtech, que será administrada na Madeira e no resto do país, tem uma dosagem inferior àquela que é utilizada para maiores de 12 anos. A quantidade da substância activa (ARN mensageiro) são dez microgramas, enquanto a de adultos tem 30 microgramas.

Os últimos números de covid-19 no arquipélago dão conta de um total de 14.976 de infecções desde o início da pandemia, 881 dos quais continuam activos. Até à data, as autoridades de saúde regionais contabilizam 119 mortos associados à covid-19.