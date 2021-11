Corrida às vacinas na Madeira após anúncio de medidas para conter a pandemia

Um dia depois de terem ouvido do presidente do governo regional um conjunto de medidas sanitárias, das mais restritivas do país, 672 madeirenses foram esta sexta-feira inoculados com a primeira dose da vacina contra a covid-19. “Só por isso, já valeu a pena”, disse Miguel Albuquerque aos jornalistas à margem da inauguração de um espaço comercial no Funchal, rejeitando que as medidas anunciadas quinta-feira, que condicionam o acesso à vários espaços públicos e privados, como restaurantes, ginásios ou cabeleireiros, a quem não estiver vacinado contra a covid-19, sejam inconstitucionais.