Oliveira e Agustina: memórias e confissões de dois electrões livres

Tomando de empréstimo o “princípio da incerteza” de Heisenberg, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira propõe uma viagem à colaboração do cineasta com Agustina Bessa-Luís. Em simultâneo, duas outras exposições oferecem novas portas de entrada na multiplicidade da obra do realizador de Vale Abraão: A Comunidade, em Famalicão; e a sua faceta de fotógrafo, em Lisboa.