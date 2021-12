Liberais chumbam moção de pendor negacionista e aprovam nova declaração de princípios

Na manhã deste domingo dedicada à votação das moções temáticas dos convencionistas, os liberais deixaram cair um texto polémico que havia provocado grande debate no sábado à noite por conter princípios negacionistas sobre a covid-19, contestar o certificado vacinal e falar na existência de “pânico moral” sobre questões como a “emergência climática”, o “discurso do ódio” e a pandemia.

Por outro lado, apesar das críticas que se ouviram no sábado sobre a proposta da nova declaração de princípios por não ter sido elaborada de forma colaborativa por todos os meses, o novo texto acabou por ser aprovado por 593 votos a favor, 34 abstenções e 17 votos contra.

A declaração devia ter sido votada no primeiro dia, mas perante as críticas e algumas propostas de alteração, a votação acabou por ser adiada para este domingo. Foram apenas admitidas alterações cirúrgicas que não alteram o sentido de qualquer dos princípios.

Como era esperado, a moção de estratégia global apresentada por João Cotrim de Figueiredo foi aprovada pela votação mais expressiva: 688 votos a favor, 22 abstenções e 21 votos contra.

O longo texto da moção “Em defesa da liberdade”, que foi rejeitada com 418 votos contra, 107 abstenções e 87 favor, dizia que a IL “deve defender a Liberdade Individual em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de cólera, em tempos de covid”.

“Sempre que compactua sem protesto com limitações impostas pelo poder político à Liberdade Individual a pretexto de um qualquer pânico moral — a “emergência climática”, o “discurso do ódio”, a pandemia, etc. —, a Iniciativa Liberal está a desiludir profundamente os subscritores desta moção, e a alienar os Portugueses que amam a Liberdade. Quantas centenas ou milhares de liberais já não se terão perdido?”

Elencando uma série de direitos e liberdades que consideram terem sido condicionados pelos vários governos – da liberdade económica à de pensamento e expressão, passando pelo direito à propriedade, pela liberdade de circulação e política, e pela imposição de uma “agenda de valores e costumes identitária” -, os signatários insurgem-se contra muitas medidas adoptadas na prevenção e combate à pandemia.

Afirmam que os portugueses foram “coagidos a exporem-se a medicamentos experimentais pela obrigação de exibição de certificados sanitários, numa distopia criada por Estados com uma narrativa autoritária e maniqueísta do mundo”. E que o certificado vacinal é “discriminatório, segregacionista, que não apela à ciência. Atropela-a.”

“O direito à livre circulação, o direito à plena aprendizagem e socialização por parte das nossas crianças, o direito de acesso a cuidados de saúde não-Covid, o direito ao trabalho, foram e ainda são exemplos de direitos individuais atacados pelo actual governo, com o apoio do Presidente da República e da generalidade dos partidos com representação parlamentar. O mesmo se verifica com a actuação dos governos regionais, sendo o da Madeira o pior exemplo”, lê-se ainda na moção, cujos autores e subscritores admitem que correm o risco de serem “injuriados de egoístas, de não de não-anti-racistas, de negacionistas, de objectivistas, de conservadores, de tudo e de mais alguma coisa”.